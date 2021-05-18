Раскрыта тайна наращивания военной мощи в России

Политика

В Военно-промышленной комиссии (ВПК) России рассказали о том, почему в стране наблюдается активное наращивание военной мощи. По словам члена коллегии ВПК Владимира Поспелова, все дело во взаимоотношениях РФ с США.

Как отметил эксперт, сейчас уровень напряженности между странами достиг своего апогея. Поспелов убежден, что текущую обстановку можно было бы описать выражением «холодная война», но даже это определение не в полной мере выражает всю серьезность ситуации.

«Даже во времена противостояния США и СССР до такого упадка отношений не доходило. Мир полон противоречий, и мы в этих условиях обязаны иметь достаточный оборонный потенциал», – цитирует Поспелова РИА Новости.