Ранен или отстранен? Факт отсутствия Валерия Герасимова на параде запустил массу слухов
Факт отсутствия главы Генштаба России Валерия Герасимов на Параде Победы в Москве запустил массу слухов. Ведь обычно высокопоставленный военный оказывался рядом с президентом. Также его называли одним из тех людей, кто планировал спецоперацию на Украине.
Герасимов не появился на параде в этом году.
Ранее поступали неподтвержденные сообщения о его ранении под Изюмом. Сообщалось, что 30 апреля ВСУ нанесли удар по командному пункту, где находился генерал. Утверждалось, что тогда был ликвидирован личный охранник главы Генштаба РФ.
Издание Haqqin.az со ссылкой на спикера Офиса президента Украины Алексея Арестовича сообщает, что отсутствие начальника - обычная опала. Он считает, что Герасимов - тот человек, который должен был сказать президенту о неготовности армии к спецоперации.
Напомним, спецоперация России на Украине длится 76-й день.