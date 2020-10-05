Ранее обсуждаемая Кремлем отставка случилась. Ушел глава Дагестана

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. О том, что он может уйти, СМИ писали в конце сентября.

Васильев написал заявление об уходе по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Меликов, говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

О возможной отставке Васильева писали 29 сентября. Говорилось, что к главе Дагестана нет претензий со стороны администрации президента. Причины отставки - возраст (ему исполнился 71 год) и проблемы со здоровьем.

Васильев был избран главой республики в 2018 году. В 2017-м его назначили врио главы. До назначения он никак не был связан с регионом. После вступления в должность в Дагестане возбудили серию уголовных дел против высокопоставленных чиновников.