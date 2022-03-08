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Политика
Рамзану Кадырову запретили облачаться в Куро сёдзоку и метать сюрикены
8 марта, 2022 14:56
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Youtube / ЧГТРК "Грозный"
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал санкции, которые ввела Япония в ответ на военные действия войск РФ в Украине. Оказалось, что Кадыров и сам попал в озвученный Токио санкционный список.
По словам чеченского главы, он был удивлён своим появлением в санкционном перечне, поскольку никаких активов в Японии у него «отродясь не было».
Кадыров решил поиронизировать над тем, что ему теперь запрещено смотреть японскую анимацию и наслаждаться цветением сакуры.
«Уйду в ряды ниндзя и буду делать это [смотреть аниме и на цветение сакуры] тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя», - цитирует чеченского главу телеканал «360».
*Куро сёдзоку и варадзи (сандалии) – традиционное черное одеяние и обувь ниндзя.
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