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Рамзан Кадыров замотивировал региональных чиновников на погружение в Instagram

Кирилл Савушкин
17 июля, 2020 18:17
1 мин
Photo
Flickr

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров неодобрительно высказался о чиновниках, не подписанных в соцсетях на аккаунты телеканала «Грозный». По его мнению, они являются «опасными» людьми.

Накануне, Кадыров выступил с гневной тирадой в адрес малоактивных в интернете госслужащих: «Я не понимаю, если у человека есть страница в Instagram, как он может не подписаться на канал ЧГТРК «Грозный». Вся информация находится там. Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине — какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают — он не работник».

Позднее, речь Кадырова запостил и сам канал «Грозный» на своей странице в Instagram. Телерадиокомпания «Грозный» начала свою деятельность в 2003 году. Вскоре после основания, указом Кадырова, ей был придан государственный статус.

темы
Рамзан Кадыров
Чечня
Чеченская республика
1 мин