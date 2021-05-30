Рамзан Кадыров станет автором документального фильма о Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров решил снять документальный фильм о культурных объектах республики. Помогать в работе и творческом поиске ему будет министр культуры России Ольга Любимова. Главная цель тандема – показать уникальные места региона, воспетые в песнях и легендах.
«На территории Чеченской Республики располагаются древнейшие памятники архитектуры, которые воспеты в песнях и легендах, отображены в живописи. И, к сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе. Поэтому мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма», - сказала Любимова.
Кроме того, у правительства региона масштабные планы по сохранению и восстановлению всех объектов культурного наследия. На территории Чечни более тысячи объектов требует внимания, большинство зданий и тейповых башен уже начали восстанавливать, пишет ТАСС.