Рамзан Кадыров призвал поставить на колени враждебные к России государства
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с нападением на российского посла в Варшаве Сергея Андреева.
По словам Кадырова, нападение на российского посла – это нарушением всех норм.
Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину и призвал «заставить все государства, которые с нами не считаются, встать на колени».
Кадыров в своем Telegram-канале задается вопросом, где еще так поступают с послами и почему не приняты никакие меры.
Напомним, инцидент с российским послом произошел 9 мая в Варшаве. Сергеев приехал на мемориальное кладбище советских воинов в сопровождении дипломатов и супруги. Агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили россиянам путь и, выкрикивая оскорбительные лозунги, облили их красным сиропом.
Рамзан Кадыров обратился к командиру украинских морпехов на «Азовстали».