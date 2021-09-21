Рамзан Кадыров предложил Джо Байдену лично проверить Чечню на наличие «петухов»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во вверенной ему республике «петухов» нет и даже само это слово не используется. Таким образом он ответил на слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о необходимости защищать права ЛГБТ на чеченской территории.
Ранее в этот же день американский лидер затронул проблемы представителей ЛГБТ в ходе выступления на Генассамблее организации Объединенных Наций. Он заявил, что члены организации должны защищать права меньшинств в любой точке мира, и дать им возможность «открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня, или Камерун».
Кадыров на это заявление ответил сарказмом. По его словам, в качестве ответа он может только пригласить Байдена в республику, чтобы тот «воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже такого слова». Глава республики добавил, что вместо «петухов» в республике «куриные мужья».