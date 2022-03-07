Рамзан Кадыров попытался убедить украинцев в добрых намерениях
Глава Чечни Рамзан Кадыров решил обратиться к жителям Украины с призывом отказаться от своего президента Владимира Зеленского.
По словам Кадырова Соединённые Штаты якобы готовят план эвакуации украинского президента. Если этот сценарий будет реализован, то армией и народом Украины Зеленский будет командовать с «расстояния».
Чеченский глава предлагает украинцам «опомниться» и самостоятельно избавиться от нынешнего президента и его режима.
«Мы, как и вы, не хотим воевать, а хотим жить в согласии, и чтобы никто не расшатывал мир в наших странах и в наших отношениях», — утверждает Кадыров в своём сообщении в Telegram.
Ранее стало известно, что главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба проведут встречу 10 марта в Анталье. Об этом рассказывает телеканал «360».