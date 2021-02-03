Рамзан Кадыров: Алексей Навальный «всегда был против чеченского народа»

Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального и участие в них чеченцев.

Он заявил, что оппозиционер всегда был против выходцев из Чечни. При этом, сами чеченцы поддерживать политика не могут, поскольку тот поддерживает ЛГБТ-браки.

«Из всего чеченского народа никто не выходит на эти митинги, а у Алексея Навального нет ни авторитета, ни чего-либо еще. Человек, который называет себя чеченцем, не может его поддерживать, потому что он выступает за однополые браки, первое, третье, десятое, - заявил Кадыров.

Он добавил, что Навальный всегда был противником чеченцев. При этом, сами выходцы из региона также оппозиционера не поддерживают.

«Это человек, который всегда был против чеченского народа. И никто из Чечни его не поддерживал, кроме одного», — цитирует главу Чечни Znak.com.

Говоря об «одном» чеченце, Кадыров, имел ввиду Сайд-Мухаммада Джумаева. Он был задержан 23 января на протестной акции за нападение на полицейского. При этом, сам Джумаев позже пояснил, что вышел не в поддержку Навального, а против действующего режима.