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Политика
«Радуйтесь, что у власти Путин»: журналист захотел топить оппозиционеров в реке
25 апреля, 2021 17:24
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Nikolay Titov/Globallookpress.com
Российский журналист Антон Красовский заявил, что готов в реке топить участников несогласованных акций в поддержку политика Алексея Навального.
Таким образом ведущий Russia Today отреагировал на один из лозунгов на митингах 21 апреля, в котором президента Владимира Путина назвали «убийцей».
«Вы радуйтесь, что у власти находится Владимир Владимирович Путин, а не такой… как я. Был бы я у власти, я бы вас всех натурально повязал, в Мойке бы утопил без всяких разговоров», — заявил он в эфире YouTube.
Кроме того, Красовский назвал сторонников Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) и участников акций протеста экстремистами, которых следует посадить лет на пять, пишет «Росбалт».
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