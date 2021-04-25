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Политика

«Радуйтесь, что у власти Путин»: журналист захотел топить оппозиционеров в реке

Сергей Михневич
25 апреля, 2021 17:24
1 мин
Сергей Михневич
25 апреля, 2021 17:24
1 мин
Nikolay Titov/Globallookpress.com
Nikolay Titov/Globallookpress.com

Российский журналист Антон Красовский заявил, что готов в реке топить участников несогласованных акций в поддержку политика Алексея Навального.

Таким образом ведущий Russia Today отреагировал на один из лозунгов на митингах 21 апреля, в котором президента Владимира Путина назвали «убийцей».

«Вы радуйтесь, что у власти находится Владимир Владимирович Путин, а не такой… как я. Был бы я у власти, я бы вас всех натурально повязал, в Мойке бы утопил без всяких разговоров», — заявил он в эфире YouTube.

Кроме того, Красовский назвал сторонников Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) и участников акций протеста экстремистами, которых следует посадить лет на пять, пишет «Росбалт».

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Оппозиция
Путин
Навальный
Россия
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