«Радио Свобода» возложит свои проблемы с российскими властями на плечи ЕСПЧ

Политика

Признанное иностранным агентом в России СМИ «Радио Свобода», оказавшись заваленным административными протоколами, обратилось за помощью в Европейский суд по правам человека.

ЕСПЧ, в свою очередь может наложить мораторий на исполнение решений по протоколам в отношении издания. Данные меры, по ходатайству организации, могут быть приняты еще до окончательного вердикта.

Генеральный директор ООО «РСЕ/РС» ( Радио Свободная Европа/Радио Свобода) Андрей Шарой, а также сама компания, обвиняются властями РФ в несоблюдении российского законодательства в отношении «иностранных агентов».

Как передает издание «Сибирь.Реалии», в своем обращении в суд, представители компании заявляют о том, что штрафы и протоколы в отношении издания нарушают свободу слова и свободу выражения мнения, которые гарантированы Европейской конвенцией по правам человека.