Радио без Свободы: российские власти заблокировали счета оппозиционного СМИ

Политика

Российские власти заблокировали счета признанной иноагентом на территории РФ медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Поводом стало взыскание 5 млн рублей штрафа за отсутствие нужной маркировки.

В пятницу, 13 мая, приставы уведомили о своем намерении московское бюро «РСЕ/РС». Сотрудники ведомства даже пришли в офис для проведения инвентаризации, сообщает «Интерфакс».

Ранее, в начале 2021 года надзорные ведомства отправили в суд свыше пятисот протоколов на СМИ за отсутствие маркировки «иноагент» на его публикациях.