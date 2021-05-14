Новости – Политика
Политика
Радио без Свободы: российские власти заблокировали счета оппозиционного СМИ
14 мая, 2021 22:31
1 мин
1 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Российские власти заблокировали счета признанной иноагентом на территории РФ медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Поводом стало взыскание 5 млн рублей штрафа за отсутствие нужной маркировки.
В пятницу, 13 мая, приставы уведомили о своем намерении московское бюро «РСЕ/РС». Сотрудники ведомства даже пришли в офис для проведения инвентаризации, сообщает «Интерфакс».
Ранее, в начале 2021 года надзорные ведомства отправили в суд свыше пятисот протоколов на СМИ за отсутствие маркировки «иноагент» на его публикациях.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку