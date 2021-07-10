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Политика
Ради кресла депутата. Активистка ЛДПР объявила голодовку
10 июля, 2021 14:38
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В Нефтеюганске исполняющая обязанности координатора ЛДПР Ольга Васильева объявила голодовку, чтобы ее включили в число партийных кандидатов в депутаты Думы ХМАО.
«Мои требования: включить меня в список в кандидаты депутаты по одномандатного округу номер 7», - сказала она в видеообращении.
Васильева считает несправедливым, что после проведения партийной конференции, где были распределены все избирательные округа в окружную Думу, затем решение ЛДПР было пересмотрено и в первую тройку общерегионального списка будет включен депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков,пишет URA.RU.
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