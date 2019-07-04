Работник штаба Соболь рассказал, что в ее пользу делали 200 фальшивых подписей ежедневно

Скандально-известная сторонница Алексея Навального Любовь Соболь совсем недавно оказалась в самом центре громкого скандала о подделке подписей. Сотрудники полиции обнаружили целую «фабрику» по производству фейковых росчерков. Трое молодых людей, квартируясь в Пресненском районе, с утра до вечера рисовали фальшивые подписи.

Обеспокоенный сосед собственника жилища вызвал полицию, и сотрудников «фабрики» задержали. Также были изъяты все агитационные материалы и подписные листы. В настоящий момент ведутся допросы и проводится тщательная проверка.

Видео обыска данной квартиры было опубликовано в группе в ВК «Пресненская. Пресня»

В то время как общественники активно обсуждают скандальную новость, один из задержанных «художников» подписей связался с журналистами ФАН. По мнению парня, это одно из немногих изданий, которые не побоятся опубликовать «антисоболиные» данные. Бывший рисовальщик рассказал, как строился рабочий процесс, и как проходили его «трудовые будни».

Парень назвал себя Павлом. Он рассказал, что прямо сейчас чувствует, что находится в большой опасности. Он выразил надежду, что откровенное интервью сможет защитить его.

Павел рассказал, что попал на эту подработку через Ольгу Ключникову. Он предполагал, что она простой организатор процесса. И лишь уже в полиции, с помощью сотрудников отдела узнал, что она входит в штаб ФБК. Именно она координировала работу «студии рисовки», обещая всем участникам неприкосновенность полиции и мэрии.

Заполнять нужно было по 40 листов в день на бригаду, все свободное время не регламентировалось – можно было пить пиво, играть в телефон или спать.

Павел рассказал, что изначально бригада состояла из 4 человек, но затем один ушёл. Рабочий день начинался в 19 часов, заканчивался в 7 утра. Отработав 3 дня, оплату получили лишь за 2. На 4-ый день уже пришла полиция. Платить должны были по 2 тыс. рублей за смену.

Также Павел уточнил уже имеющиеся данные, что за одну смену бригада рисовала примерно 200 подписей, то есть за три дня – 600 штук. Он слышал, что также в других квартирах трудятся ещё несколько «команд».

Павел очень обеспокоен тем, что ему могут «пришить» очень серьезные обвинения. По его словам, при найме на работу он уточнил законность затеи, на что Ключникова его заверила, что максимум могут дать административный штраф. Да и вообще, что якобы они занимаются подготовкой материалов для работы волонтеров. Сейчас же он боится, что может сесть в тюрьму на несколько лет. Также он отметил, что ни один из его бывших «руководителей» не выходит на связь.

Помимо прочего, задержанный рисовальщик сообщил, что в первую смену они успели заполнить немного листов за Ивана Жданова. Все остальное время было потрачено на изображение народной симпатии к Любови Соболь.

Тактика Любовь Соболь по продвижению своей кандидатуры в МГД далеко не нова и не оригинальна. Нечестные кандидаты уже давно взяли ее на вооружение.

Так, совсем недавно Александр Босых заявил, что обнаружил целый «цех по штамповке» подписей в пользу кандидатов в депутаты Яшина и Гудкова.