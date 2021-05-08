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Политика

«Рабочих рук у нас в настоящее время не хватает». Путин заявил о дефиците рабочей силы

Сергей Михневич
8 мая, 2021 19:20
1 мин
Сергей Михневич
8 мая, 2021 19:20
1 мин
Yevgeny Philippov/Global Look Press
Yevgeny Philippov/Global Look Press

В России не хватает трудовых мигрантов и власти стараются создать для них комфортную обстановку. Об этом на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил президент Владимир Путин.

«Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», - сказал глава государства.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что недостаток кадров на российских стройках сохранится даже после возвращения в страну трудовых мигрантов.

Он заявил, что из-за оттока иностранцев на стройки работодатели стали привлекать специалистов из регионов, но качество работ лучше не стало, пишет ТАСС.

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