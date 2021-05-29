«Рабочее купание». Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат неформальное общение
Сегодня, 29 мая, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат неформальное общение в Сочи, – говорится в сообщении Telegram-каналf «Пул первого».
«Лукашенко и Путин в ближайшее время продолжат общение. Сегодня в неформальной обстановке. «Рабочее купание» - термин от наших российских коллег», - говорится в сообщении.
Накануне в резиденции Бочаров Ручей лидеры двух стран общались несколько часов. По словам Александра Лукашенко, он привез на встречу документы, в которых говорится о том, что происходит в Беларуси после посадки лайнера Ryanair.
Кроме того, президенты обсуждают вопросы дальнейших двусторонних отношений, реализацию различных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах, передает РЕН ТВ.