Пятничная новость: будущий канцлер Германии «бахнул» пива перед пламенной речью
Кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет, который считается одним из наиболее вероятных преемников Ангелы Меркель, выступил на заключительном митинге партийного союза ХДС/ХСС в Мюнхене. Политик произнёс речь длительностью около получаса. При этом в Германии проходит Октоберфест и перед тем как взойти на трибуну, Лашет выпил крепкую кружку пива.
В ходе выступления будущий вероятный канцлер раскритиковал политических конкурентов, а также уделил внимание Маркусу Зёдеру из партии ХСС, который в недавнем прошлом был его конкурентом. Лашет заявил, что их объединение «будет непобедимо».
«И я говорю каждому коалиционному партнеру: одевайтесь потеплее*. Армин и Маркус - это будет классная команда, и мы будем вместе править в Германии», - приводит слова Лашета РИА «Новости».
*В ФРГ оборот одевайтесь потеплее имеет значение «готовьтесь».