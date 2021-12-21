Новости – Политика
Политика
Путин запретил главе Татарстана зваться «президентом». Казанский Кремль не реагирует на новость
21 декабря, 2021 18:04
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин поставил подпись под реформой региональной власти в России. Одно из ее положений устанавливает единое наименование должности и запрещает зваться «президентом».
Документ обязывает высшее должностное лицо именоваться главой. Регионы на свое усмотрение могут вводить дополнительное наименование, но запрещается использовать слово «президент».
Кроме того, документ отменяет запрет на пребывание в должности более двух сроков. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Казанский Кремль пока никак не прокомментировал эту новость.
Напомним, Татарстан - единственный субъект, где глава именуется «президентом». Власти республики были против переименования.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости