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Политика
Путин взял табличку «чтобы ничего не придумывать»: инфляция 8 процентов, безработица 4,3
23 декабря, 2021 12:26
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-конференция президента России Владимира Путина началась с вопроса о том, как затронула война с коронавирусом экономику России. Глава государства взял табличку, «чтобы ничего не придумывать».
По словам Путина, инфляция ожидается на уровне 8%, безработица - 4,3%. Президент похвалил показатели в стройке - они составили 90 миллионов квадратных метров.
По словам Путина, начала расти средняя заработная плата.
Трансляция пресс-конференции идет на YouTube.
Подведя итог, он сказал, что работа правительства и ЦБ заслуживает удовлетворительной оценки.
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