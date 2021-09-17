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Политика
Путин впервые проголосовал онлайн и получил возможность выиграть квартиру или машину
17 сентября, 2021 16:29
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин впервые проголосовал онлайн. Он получил возможность выиграть машину или квартиру - эти призы разыграют среди участников онлайн-голосования в Москве.
Глава государства голосовал из резиденции в Ново-Огарево. Об этом пишет «Интерфакс».
Факт голосования подтвердили в его пресс-службе.
На опубликованном Telegram-каналом Пул № 3 ролике видно, что Путин проголосовал тремя нажатиями клавиш и одним кликом мыши. После этого на экране появилась надпись «Спасибо, ваш голос учтен».
Напомним, что среди участников электронного голосования в Москве разыграют 20 квартир и 100 автомобилей.
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