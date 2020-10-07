Путин в интервью объяснил нежелание раскрывать личности дочерей и говорить о внуках

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в интервью государственному информационному агентству отказался говорить о дочерях и внуках из соображений безопасности. Он объяснил, что те, кто спрашивает об этом, «не живут его жизнью».

Путин рассказал, что его дети занимаются наукой. Услышав вопрос о том, на кого они хотели быть похожими, будучи маленькими, Путин выразил надежду, что именно он был авторитетом для дочерей.

На аналогичный вопрос о внуках Путин затруднился ответить. «Они ещё маленькие. Один из внуков, дочка начала его учить жизни», - сказал президент.

На уточняющий вопрос, какая именно дочь, Путин уклонился ответить и сказал: «Какая разница?»

На это интервьюер хмыкнул. Путин отреагировал: «Зря вы хрюкаете. Покашливать нечего. Вы же не живёте моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности».

Российский лидер также не ответил, сколько у него внуков. Он только отозвался о них как о «маленьких, сладких детишках», сообщает ТАСС.

Ранее несколько источников подтвердили, что у Путина две дочери - Мария 1985 года рождения и Екатерина - 1986-го. В июне президент рассказал, что внуки звонят ему в Кремль.