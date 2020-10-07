Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Путин в интервью объяснил нежелание раскрывать личности дочерей и говорить о внуках

Лилия Караева
7 октября, 2020 13:29
2 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в интервью государственному информационному агентству отказался говорить о дочерях и внуках из соображений безопасности. Он объяснил, что те, кто спрашивает об этом, «не живут его жизнью».

Путин рассказал, что его дети занимаются наукой. Услышав вопрос о том, на кого они хотели быть похожими, будучи маленькими, Путин выразил надежду, что именно он был авторитетом для дочерей.

На аналогичный вопрос о внуках Путин затруднился ответить. «Они ещё маленькие. Один из внуков, дочка начала его учить жизни», - сказал президент.

На уточняющий вопрос, какая именно дочь, Путин уклонился ответить и сказал: «Какая разница?»

На это интервьюер хмыкнул. Путин отреагировал: «Зря вы хрюкаете. Покашливать нечего. Вы же не живёте моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности».

Российский лидер также не ответил, сколько у него внуков. Он только отозвался о них как о «маленьких, сладких детишках», сообщает ТАСС.

Ранее несколько источников подтвердили, что у Путина две дочери - Мария 1985 года рождения и Екатерина - 1986-го. В июне президент рассказал, что внуки звонят ему в Кремль.

темы
Владимир Путин
дети
внуки
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!