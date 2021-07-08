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Политика
Путин указал. Представлять интересы России в ЕСПЧ будет сотрудник Генпрокуратуры
8 июля, 2021 18:03
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Фото: Kremlin.ru
С сегодняшнего дня представлять Россию в Европейском суде по правам человека будет начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Михаил Виноградов. Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Путин.
Напомним, ранее интересы России в ЕСПЧ и других международных судебных инстанциях представлял Минюст. Однако после отставки Михаила Гальперина, уполномоченного страны при ЕСПЧ, начался процесс передачи этих функций Генпрокуратуре. В начале июля Путин подписал закон, наделяющий надзорное ведомство таким правом.
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