Путин «считает это принципиальным»: обозначена препятствующая диалогу Путина с Зеленским проблема

Политика

Президент РФ Владимир Путин не может провести прямые переговоры по конфликту в Донбассе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, поскольку последний отказывается вступать в диалог с руководством Донецкой народной республики (ДНР). Для Путина же участие представителей ДНР является «принципиальным». Об этом заявил заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками при Государственной думе РФ Константин Затулин.

«Отказ Зеленского (от встречи с руководством ДНР – прим.) безусловно означает, что Зеленский по-прежнему не готов обсуждать конфликт с теми, кто в нем участвует, а хочет переложить разговор на встречу с Путиным, от чего Путин, как вы знаете, отказывается и считает это принципиальным», — считает парламентарий.

В тоже время Затулин признает, что между Россией и Украиной есть множество проблем, которые нуждаются в обсуждении. По его словам, Путин «не отменяет напрочь возможность встречи двух президентов».

Парламентарий отметил, что массу «проблем в российско-украинских отношениях, которые надо было бы совместно обсудить» ранее признавал сам президент РФ, передают «Известия».