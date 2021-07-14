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Политика
Путин решил стать депутатом Госдумы и уже подал документы
14 июля, 2021 03:10
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Двоюродный племянник российского президента Владимира Путина, председатель партии «Россия без коррупции» Роман Путин подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу в Санкт-Петербурге.
Политик пойдет на выборы как самовыдвиженец, сообщил его помощник Максим Каменев, пишет «Коммерсант».
Напомним, Роман Путин создал политическую партию в декабре 2020 года. До этого Верховный суд России принял решение о ликвидации его предыдущей партии.
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