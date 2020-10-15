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Путин решил наградить Алексея Кудрина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Антон Мельников
15 октября, 2020 00:24
1 мин
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kremlin.ru

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

«За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Кудрина Алексея Леонидовича - председателя Счетной палаты Российской Федерации», - говорится в распоряжении президента.

Алексей Кудрин был назначен на должность председателя Счетной палаты в мае 2018 года. До этого, с 2012 по 2018 год, возглавлял Комитет гражданских инициатив. С сентября 2007 года по сентябрь 2011 годы был вице-премьером – министром финансов РФ, напоминает РИА «Новости».

темы
Владимир Путин
Алексей Кудрин
награда
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