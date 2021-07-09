Путин просит силовиков отчитаться о переменах на оружейном рынке после трагедии в Казани
Главам МВД и Росгвардии необходимо доложить об идеях по ограничению оборота огнестрельного оружия, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.
Соответствующие поручения глава государства давал силовикам после теракта в казанской школе, где были убиты девять человек.
«Я просил бы подробно доложить и министра внутренних дел, и руководителя Росгвардии, – Колокольцева и Золотова, изложить те предложения, которые они считают необходимыми для принятия, чтобы навести здесь должный порядок», – приводит слова Путина РИА «Новости».
О необходимости ограничить оборот огнестрельного оружия власти активно заговорили после теракта в казанской школе № 175. Утром 11 мая Ильназ Галявиев, бывший выпускник этого учебного заведения, вошел в здание и открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и два учителя. Еще 23 человека были ранены, некоторых из них в тяжелом состоянии доставили в Москву.
Оружие, как стало ясно, молодой человек легально приобрел годом ранее в Йошкар-Оле. После этого Путин дал Золотову и Колокольцеву придумать, как не допустить таких случаев с покупкой оружия впредь. Неделю назад президент также подписал указ, который предполагает наказание до 20 лет лишения свободы за незаконный сбыт огнестрела, его составных и боеприпасов.