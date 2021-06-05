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Политика
Владимир Путин предсказал судьбу США: «уверенно идут по пути Советского Союза»
5 июня, 2021 11:06
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Соединенные Штаты повторяют судьбу Советского Союза, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на встрече с главами мировых информационных агентств.
По словам президента, иногда державы создают для себя проблемы, надеясь, что смогут их решить без проблем. Но наступает момент, когда их уже не решить.
«В чем проблема империй — им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки», – рассказал российский лидер.
Владимир Путин уверен, что в настоящий момент «Соединенные Штаты твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», пишет ТАСС.
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