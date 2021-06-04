Путин «поздравил» Навального с днем рождения подписанием закона «против оппозиции»
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете для причастных к «экстремистским организациям» лиц занимать выборные должности. Закон разрабатывался на фоне дела против Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом).
Символично, что глава государства подписал закон в день рождения оппозиционера, основателя ФБК Алексея Навального. Документ запрещает учредителям и руководителям экстремистских и террористических организаций занимать выборные должности в течение пяти лет.
Это время будет отсчитываться с того момента, как суд вынесет решение о запрете или ликвидации организаций. Закон вступил в силу с момента подписания президентом, пишет РБК.
Против законопроекта в Госдуме голосовали представители КПРФ. ЛДПР и «Справедливая Россия» не голосовали, но критиковали документ.
Ранее прокуратура приостановила работу всех штабов Навального. Росфинмониторинг внес их в список эстремистов.