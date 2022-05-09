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Политика
Владимир Путин пообещал «особую поддержку» детям погибших в Украине
9 мая, 2022 10:26
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Детям военных, которые погибли в ходе военной кампании РФ в Украине, будет оказана «особая поддержка». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде в честь 9 мая.
«Государство, регионы, предприятия сделают все, чтобы окружить заботой их [погибших солдат] семьи, - заявил глава РФ. - Особую поддержку окажем детям погибших боевых товарищей».
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