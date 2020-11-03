Путин передумал и внес значимую оговорку в законы о внешней разведке и ФСБ

Kremlin.ru

В сентябре президент России Владимир Путин внес поправки в законы о внешней разведке и ФСБ - в настоящий момент они уже приняты Госдумой и переданы в Совет Федерации. Новый закон снимает тотальный запрет на второе гражданство для сотрудников СВР и ФСБ.

В новом варианте закон гласит, что военнослужащим, федеральным гражданским служащим, сотрудникам внешней разведки и работникам ФСБ нельзя иметь вид на жительство в другой стране или другой подобный документ, только «если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности».

Сотрудникам СВР ранее не запрещалось иметь вид на жительство в другой стране, им не разрешали быть гражданином только другой страны. В ФСБ существовал запрет как на второе гражданство, так и на вид на жительство. При его наличии нельзя было попасть на службу в ФСБ, а наличие вида на жительство другого государства могло стать основанием для увольнения.

Путин передумал и отменил последнее правило: наличие вида на жительство, дающего право постоянно жить в другой стране, исключено из перечня оснований для увольнения.

Также Путин снял тотальный запрет на второе гражданство. Он не действует в отношении тех сотрудников ФСБ, в отношении которых специальное решение примет руководитель службы. Похожая оговорка касается сотруднкиов СВР, но в этом случае не сказано, кто должен давать сотруднику разрешение на второе гражданство, пишут «Ведомости».

Ранее генерала ФСБ под псевдонимом «Владимир Иванович» назвали главным фигурантом дела о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году.