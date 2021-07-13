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Политика
Путин «отвязал» «Северный поток — 2» от нормандского формата
13 июля, 2021 23:09
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Kremlin Pool/Global Look Press
Россия взяла на себя обязательства по контракту о транзите газа через территорию Украины и будет их выполнять.
Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. По его словам, нельзя обсуждать в нормандском формате коммерческие темы, чем и является транзит газа, а также газопровод «Северный поток - 2», отметил глава государства, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что нормандский формат является политической площадкой.
Контракт на прокачку природного газа через Украину подписан «Газпромом» на пять лет, напомнил президент.
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