Путин ответил на вопрос о шансах США остановить почти достроенный «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о сроках достройки «Северного потока-2» и вероятности остановки проекта. Об окончании строительства первой нитки стало известно сегодня.
По словам Путина, на завершение проекта и строительство второй ветки нужно полтора-два месяца.
Ему был задан вопрос о том, сохраняется ли вероятность остановки газопровода со стороны США.
На это Путин сказал: «Я думаю, он («Северный поток-2» — прим.) должен быть реализован, особенно в условиях, когда новая американская администрация говорит, что хочет выстроить благообразные отношения со своими партнерами в Европе. Как можно выстраивать хорошие отношения с партнерами и плевать на их интересы? Нонсенс какой-то». Его слова приводит Lenta.ru.
Президент подчеркнул, что «Северный поток-2» - экономический проект, который отвечает интересам европейских потребителей.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что осталось уложить 100 километров газопровода.