Путин «отвернулся» от главы дипломатии Евросоюза. Он будет собеседником Лаврова

Политика

Сегодня начинается первый с 2017 года визит в Россию главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля. Встечи с президентом России Владимиром Путиным не планируется - собеседником высокопоставленного гостя станет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, встреча Путина с Боррелем не планируется. Господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова. Именно с ним будут вестись переговоры», - сказал он. Слова Пескова приводят «Ведомости».

Он заверил, что власть придает большое значение визиту дипломата. Он напомнил слова Путина, который говорил о плачевном состоянии отношений России и Евросоюза.

Будет ли Боррель посещать осужденного на 3,5 года оппозиционера Алексея Навального, Песков не знает. Он напомнил, что соответствующие разрешения дает не Кремль, а ФСИН.

Накануне Лавров отправил Боррелю видео о том, как жестко действует полиция на Западе, разгоняя участников несанкционированных митингов.