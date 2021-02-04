Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Путин «отвернулся» от главы дипломатии Евросоюза. Он будет собеседником Лаврова

Лилия Караева
4 февраля, 2021 14:40
2 мин
Лилия Караева
4 февраля, 2021 14:40
2 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Сегодня начинается первый с 2017 года визит в Россию главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля. Встечи с президентом России Владимиром Путиным не планируется - собеседником высокопоставленного гостя станет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, встреча Путина с Боррелем не планируется. Господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова. Именно с ним будут вестись переговоры», - сказал он. Слова Пескова приводят «Ведомости».

Он заверил, что власть придает большое значение визиту дипломата. Он напомнил слова Путина, который говорил о плачевном состоянии отношений России и Евросоюза.

Будет ли Боррель посещать осужденного на 3,5 года оппозиционера Алексея Навального, Песков не знает. Он напомнил, что соответствующие разрешения дает не Кремль, а ФСИН.

Накануне Лавров отправил Боррелю видео о том, как жестко действует полиция на Западе, разгоняя участников несанкционированных митингов.

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
Сергей Лавров
переговоры
Жозеп Боррель
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!