Путин одобрил суровые наказания россиян за связь с «нежелательными организациями»
Глава России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участие и руководство «нежелательными организациями» теперь будет наказываться еще более сурово.
Если раньше участие в такой организации приводило к уголовному преследованию по статье 284.1 УК РФ только после совершения двух административных правонарушений, то теперь будет достаточно и одного. За совершение преступления по данной статье можно будет получить от одного до четырех лет колонии.
Для руководителей «нежелательными организациями» уголовная ответственность будет наступать сразу. Им за данное преступление будет грозить от двух до шести лет.
Кроме того, закон предусматривает привлечение к уголовное ответственности за финансирование международных или иностранных неправительственных организаций, признанных в России «нежелательными». Максимальная санкция за это преступление - пять лет лишения свободы.
Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.