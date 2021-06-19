Путин о «Единой России»: «прошла успешно этап становления и обрела много сторонников»
Сегодня, 19 июня, президент Владимир Путин выступил на съезде партии «Единая Россия». По словам главы государства, партия прошла успешно этап становления и обрела много сторонников.
«Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности», - заявил глава государства.
Владимир Путин считает, что партия все эти годы успешно обновляется и развивается, проявляет ответственность и патриотический настрой.
Съезд должен утвердить проект предвыборной программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в сентябре этого года, список кандидатов в депутаты Государственной Думы и кандидатов по одномандатным округам.
Съезд «Единой России» проходит в московском «Экспоцентре», его организаторы обеспечили беспрецедентные коронавирусные меры предосторожности, пишут РИА «Новости».