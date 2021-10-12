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Политика
Путин не ревакцинировался спустя полгода с момента прививки. Есть веская причина
12 октября, 2021 13:13
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Kremlin Pool/Global Look Press
14 октября у президента России Владимира Путина будет полгода с момента прививки от коронавируса. Согласно рекомендациям Минздрава, повторная вакцинация должна проводиться спустя шесть месяцев - но глава государства не стал. Причину назвали в Кремле.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, у президента сохраняется высокий уровень антител. Далее он будет следовать рекомендациям медиков.
Об этом пишет РИА Новости.
Президент России сделал первую прививку 23 марта. Название вакцины не сообщалось. 30 июня Путин рассказал, что привился «Спутником V».
Накануне сообщалось, что Путин кашлял на заседании по АПК. О здоровье поинтересовалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На это Путин заявил, что «все хорошо».
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