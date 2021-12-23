Новости – Политика
Политика
Путин не ответил, какой город России выбрал бы для жизни
23 декабря, 2021 12:56
1 мин
1 мин
Dmitry Golubovich/Global Look Press
Президенту России Владимиру Путину задали вопрос, какой город он выбрал бы для жизни. Он заявил, что «подумал о Петербурге».
Путин напомнил, что это его родной город.
«У нас на юге очень хорошо развивается. Краснодар посмотрите, как развивается, южное побережье, Крым», - сказал президент.
Президент так и не ответил, в каком городе хотел бы жить. Он отдал предпочтение южному побережью.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости