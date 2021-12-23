Путин назвал народ одним из главных драйверов роста экономики
146 млн человек, живущих в России - явно недостаточно для такой территории, заявил Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции. По его словам, из-за эпидемии коронавируса в стране снизилась продолжительность жизни и увеличилась смертность, что ставит перед страной ребром вопрос о демографии, превращая его в вопрос геополитический.
«С 45-го года - какие у нас вызовы и какие драйверы?» - задался вопросом Путин, говоря о факторах роста российской экономики. - «У нас рабочих рук не хватает... это один из факторов экономического роста, и хочу особенно подчеркнуть геополитическую составляющую. Сбережение народа, о котором говорил Солженицын - одна из важнейших задач».
Еще одним драйвером роста экономики президент назвал строительство инфраструктуры. По словам Владимира Путина, на развитие инфраструктуры напрямую идет около 500 млрд рублей. В рамках национальных проектов, сказал президент, будет направлено около 2,5 трлн рублей.
Третий драйвер роста экономики - повышение производительности труда. Тут, сказал президент, целый набор: и цифровизация, и образование, и здравоохранение. «Программы сверстаны, ресурсы предусмотрены и выделяются ритмично», - добавил Владимир Путин.
Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в эти часы в Москве, в Большом Манеже. На пресс-конференцию 23 декабря 2021 года Кремль сам пригласил нужных журналистов, сделав ставку на регионы. Всего в пресс-конференции принимают участие около 500 журналистов, включая признанных иноагентами и представителей зарубежных СМИ.