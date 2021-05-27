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Путин на встрече с Лукашенко может поднять вопрос о передаче Сапеги с учетом «особых отношений»

Лилия Караева
27 мая, 2021 13:49
1 мин
Лилия Караева
27 мая, 2021 13:49
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 28 мая затронут тему задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. Российский президент может поднять вопрос о ее переводе из Минска в Москву.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Де-юре, безусловно, (российская сторона прим.) может поднять этот вопрос», - сказал кремлевский чиновник и добавил, что страна предпримет «все возможное» для защиты прав Сапеги.

О конкретных предложениях Пескову неизвестно. Он отметил: «Учитывая особый характер наших межгосударственных отношений, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах». Слова пресс-секратря приводит ТАСС.

Напомним, Сапега была задержана вместе с оппозиционером Романом Протасевичем. Самолет, на котором они летели, принудительно посадили в Минске 23 мая.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Александр Лукашенко
Софья Сапега
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