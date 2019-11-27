За что Путин любит женщину с косой?

Женщин, добившихся настолько высокого политического статуса на территории постсоветского пространства нет, и в обозримом будущем ожидать их не приходится.

Юля родилась 27 ноября 1960 года, в Днепропетровске, в семье украинки Людмилы Николаевны Телегиной и Владимира Николаевича Григяна. Владимир оставил супругу, когда их единственной дочери было 2 года.

Национальность Тимошенко является предметом спора на протяжении многих лет. Мама — украинка, с русской фамилией Телегина, была сотрудницей таксопарка. Отец носил то ли армянскую, то ли латышскую фамилию Григян (как утверждала Юля — Григянис). Впрочем, погибший на фронтах Великой Отечественной дедушка звался Абрамом Кельмановичем Капительманом, что делает Юлию Владимировну типичной дочерью многонационального Советского Союза с характерной для его жителей «солянкой» из намешанных в каждом кровей. Было ли что-то украинское в этой очаровательной девчонке? Может, и было.

Детство без кукол

Самая светлая пора в жизни Юли была сложной. Из-за отсутствия отца в семье наблюдался постоянных дефицит денег. Мать работала в таксопарке «в три смены», не имея возможности уделять много времени дочери.

Задаривать единственного ребёнка подарками, компенсируя отсутствие внимания, тоже не получилось. Семья будущей газовой принцессы жила в предлагаемых обстоятельствах строгой экономии. Впрочем… Юлия Григян, и не стремилась играть в куклы, как её сверстницы, предпочитая жёсткие мальчишеские игры.

В школьные годы учёба шла ни шатко ни валко. Двоечницей Юля Григян не была, но и в отличницы выбиться не стремилась: «гранит науки» не казался ей деликатесом. Но назвать Юлю сущим балбесом ни у кого из учителей 75-й школы Днепропетровска не повернулся бы язык.

Юля увлекалась художественной гимнастикой и – кто знает? – если бы её судьба сложилась иначе, мы знали бы её, как блистательного спортсмена или именитого тренера по художественной гимнастике (а-ля Ирина Винер).

Сверстники отмечали, что характер Юли был скорее мужским, нежели женским. И этот контрастирующий с девичьим бантом стальной взгляд достаточно красноречиво подтверждает данный факт.

В аттестате Юлии, полученном в 1977 году, стоит мамина фамилия «Телегина».

Когда у девочки росли года, и пришла пора получать паспорт, она не захотела начинать свой жизненный путь с фамилией предателя-папаши и взяла фамилию мамы, на которую, впрочем, не так уж и похожа.

В 17 лет Юлия Телегина поступила в Днепропетровский горный институт. Окончить факультет автоматики-телемеханики девушке было не суждено. Доучиться Юле помешал случайно раздавшийся в её квартире телефонный звонок.

«Кто говорит?» - «Принц!»

У нас не было бы Юлии Тимошенко, если бы в тот вечер её первый супруг Александр Тимошенко сходу попал указательным пальцем в нужную дырку телефонного диска. Он ошибся. Но голос, который он услышал на том конце провода, его буквально заворожил. В нём не было тех стальных ноток, которые Юля спустя годы выработает на заседаниях Верховной Рады. Только подлинная женственность, только чарующая нежность.

И он захотел с ней встретиться, нарушив все планы на овладение скучной специальностью. Факультет автоматики-телемеханики Юля так и не окончила, потому что год спустя она стала супругой Александра, а в 1980 году, 20 февраля 1980 года, на свет появилась Женечка — дочь Юлии Тимошенко, удивительно напоминающая сегодня маму.

Учёба на экономическом факультете Днепропетровского государственного университета, куда молодая мать перевелась в 1981 году, складывалась очень успешно. Считала Юлия Владимировна неплохо всю жизнь, и «красный диплом» инженера-экономиста, выданный отличнице (теперь уже не Телегиной, а Тимошенко) в ДГУ, стал тому подтверждением.

Первым местом работы Юлии стал Днепровский машиностроительный завод, где она устроилась по специальности и оттрубила с 1984 по 1988-й. Когда пришла эпоха перемен, Юля и Александр начали свой бизнес, справедливо полагая, что в перестроечные времена ветер капитализма носит листья по улочкам Днепропетровска неспроста.

Заняв 5 тысяч рублей, молодые люди организовали пункт видеопроката. Серьёзное содействие в этом им оказал папа Саши, возглавлявший управление кинопроката Днепропетровского областного совета.

Когда таких пунктов стало немало, Юля, державшая нос по ветру, рискнула открыть тусовочное место — молодёжный центр со звучным и хлёстким названием «Терминал», где сама 29-летняя Юлия Владимировна заняла позиции коммерческого директора. Чтобы центр не очень быстро закрыли, она заручилась поддержкой Днепропетровского обкома комсомола.

Но серьёзный бизнес начнётся с распадом СССР, когда в 1991 году Тимошенко и её супруг откроют предприятие под названием «Украинский бензин», на базе которого через каких-то 3-4 года будет создана корпорация под названием «Единые энергетические системы Украины», годовой оборот которой пробьёт миллиардную отметку. В долларовом, разумеется, эквиваленте.

В отличие от многих женщин, которые восходили на Олимп личного благосостояния «постельными тропами», Юлия Владимировна — self made woman, настойчивость и целеустремлённость которой уходит корнями в голодное днепропетровское детство.

Политическая карьера

Точкой политического старта Юлии Тимошенко принято называть 1997 год, когда 37-летнюю бизнес-вумен избирают народным депутатом Незалежной. Оказавшись в Верховной Раде III созыва, она вскоре становится во главе комитета по вопросам бюджета, реформирует пенсионную и бюджетную систему Украины. Предлагает Социальный и Налоговый кодексы, реализует множество социальных программ.

Полным свершений для Тимошенко оказывается 1999-й. Создаётся сперва депутатская фракция, потом политическая партия «Батькiвщина», а в предпоследний день 1999 года Тимошенко назначается вице-премьером, курирующим вопросы теплоэнергетического комплекса в правительстве Ющенко.

На своём посту Юлия Владимировна проявляет себя жёстко и ярко, наведя порядок в доверенной ей сфере и мобилизовав в казну весьма значительные суммы, что вызывает недовольство президента Леонида Кучмы, «закрывающего» её супруга Александра в конце лета 2000 года.

«Сидельцы»

Вскоре обвинение в контрабанде газа из РФ на Украину (в период с 1995 по 1997 год) получает и сама Юлия. Вдогонку летят упрёки в неуплате налогов. Потянутся долгих 42 дня в следственном изоляторе, после которых украинский суд освободит Тимошенко, признав все выдвинутые в её адрес претензии абсолютно беспочвенными.

Всё же украинское правосудие разительно отличается от российского и белорусского тем, что после команды «Закрыть!», поступившей сверху, люди в мантиях не спешат брать под козырёк, понимая, что «на днях ситуация может измениться» и у власти окажется тот, кого ты вчера закрыл. Вскоре будет полностью оправдан и Александр Тимошенко.

Уже год спустя Юлия Владимировна представит Украину в списках претендентов на звание «Человек года Центрально-Восточной Европы», став единственной дамой в этом «реестре». В этом же году будет создан Блок Юлии Тимошенко.

Будучи избранной в Раду IV созыва в 2002-м, Тимошенко пойдёт в атаку на Кучму. Её тур «Восстань, Украина!» грянет во многих украинских городах.

В ходе пресловутой «Оранжевой революции» Юлия Тимошенко станет человеком № 2, а на деле – женщиной № 1, которая будет способна увлечь за собой народные массы и поменять политические ландшафты вручную.

«Особо опасна. Розыск»

Побеждать в 2004 году её придётся в предлагаемых обстоятельствах международного преследования. Главная военная прокуратура РФ обвинит её (цитата) «в даче взятки высокопоставленным чиновникам Министерства обороны России для заключения контракта на поставку строительных материалов по чрезмерно завышенным ценам».

Фактически, приведя к власти Ющенко, Тимошенко займёт заранее подготовленные для неё новые позиции премьер-министра и будет уклоняться под благовидным предлогом от визита в Россию, где по заверениям тогдашнего генерального прокурора Устинова, её ждал арест. Впрочем, российское уголовное дело Тимошенко прекратится в конце 2005 года в связи… «с истечением сроков давности». Международный скандал решили не раздувать.

Для Украины Тимошенко сделала много хорошего.

поднимала размер пенсий, стипендий, зарплат

в 12 раз увеличила размер единовременного пособия, которое назначалось украинкам, сподобившимся воспроизвести на свет потомство

вернула под крыло государства несколько тысяч «прихватизированных» по коррупционных схемам за бесценок предприятий.

разбиралась в заговорах на рынке в ходе сахарного и бензинового кризиса

организовала кампанию «Контрабанда — стоп!»

Своими вызывавшими симпатии народа действиями Тимошенко активно мешала новой власти делить захваченное. В благодарность Юлии Владимировне президент Ющенко назвал правительство Тимошенко лучшим в истории Украины, а ровно спустя две недели, 8 сентября 2005 года, отправил его в отставку, испугавшись отчасти возникших принципиальных разногласий и – особенно – того, что рейтинг Юлии Тимошенко затмил рейтинг самого Ющенко.

Официально правительству Тимошенко были предъявлены обвинения в необоснованном вводе ограничений, затормозивших вступление Украины в ВТО и попытки списания долгов, которые числились за её «вотчиной» 90-х — компанией «Единая энергетическая система Украины».

Наградой, настигшей Юлю после ухода, стало её признание человеком года. В Незалежной? Нет. В Центральной и Восточной Европе.

Авторитет Юлии Тимошенко внутри страны и за океаном, позволит ей занимать премьерское кресло и в 2008-2009 годах, когда во всём мире бушевал мировой экономический кризис.

Природная женская красота, удивительная стойкость, помогавшая ей претерпевать опалу, и проявлять стойкость в нескончаемой политической борьбе, яркие лозунги, смелые решения и умение конфликтовать с вышестоящими, не склоняя перед ними головы — всё это делало Тимошенко лидером не одного дня, а десятилетий.

Тимошенко высказывалась за прямые контракты «Нафтогаза» и российского «Газпрома», минуя посреднические компании вроде «РосУкрЭнерго», принадлежавшие другу Ющенко Дмитрию Фирташу, который щедро делился с главой украинского государства, обеспечивая ему финансовую поддержку на выборах, и президент не мог ей этого простить.

Ей удавалось договориться о ликвидации посредничества в газовом вопросе не с кем-то, а с… тогдашним премьер-министром России Путиным, что вызвало настоящую истерику Виктора Андреевича, отозвавшего делегацию «Нафтогаза» из Москвы звонков тогдашнему руководителю «Нафтогаза» Олегу Дубине и сорвавшего запланированное на 31 декабря 2008 года подписание межгосударственных «прямых» договоров, гарантировавших Украине газ по $250 кубометр.

«Газовая война»

После заявлений Виктора Ющенко о том, что он не намерен платить за газ выше $205-210 за кубометр, была задекларирована «угроза коллапса всей украинской системы ЖКХ». Транзит газа в страны ЕС через Украину фактически оказался заморожен. Юлия Тимошенко дала «личную директиву» в обход решений не только президента и кабмина на подписание договора с Россией. Что и было сделано 19 января 2009 года.

«Ставка на Путина»

Подписание «выгодного» газового контракта с Россией в ситуации, когда в запасниках Украины находилось достаточно газа для обеспечения страны не только для весны, но и до конца 2009 года, было понято далеко не всеми.

Привыкшая достигать своих целей любыми возможными средствами, Тимошенко шла ва-банк, делая ставку на поддержку Путиным на выборах 2010 года. Тлевшие мосты к отступлению, которые загорелись в момент очень взвешенной позиции Тимошенко к событиям августа 2008 года, теперь разгорались сильнее. Свирепствовал оставшийся без финансирования от «РосУкрЭнерго» Ющенко, сделавший «прощальную подсечку для Юли», выразившуюся в изменениях в законе о выборах Президента Украины, создающих (по версии Тимошенко) простор для масштабных фальсификаций.

Набрав на выборах 2010 года 45,47 % голосов избирателей против 48,95 %, набранных Януковичем, Тимошенко была, де-факто, низложена. «Леди Винтер» проиграла, получив не только «чёрную метку» от выразившей ей недоверие Верховной Рады, но и ряд уголовных дел в нанесении государству ущерба в многомиллиардном масштабе подписанием договора с Россией, превышением служебных полномочий, даче взятки судьям и т.д. Под раздачу попали и вчерашние соратники «женщины с косой».

Потянулись долгие судебные разбирательства, закончившиеся 7-летним приговором и… душераздирающими кадрами из тюремных больниц. На обвинения в превышении полномочий в ходе подписания контрактов наслаивались обвинения в убийстве бизнесмена Евгения Щербаня в «бородатом» 1996 году, которые Запад счёл политически мотивированным преследованием оппозиции.

На фоне событий 2014 года статья, по которой была осуждена Юлия Тимошенко, была декриминализована. Газовая принцесса вышла на свободу, предприняв отчаянные попытки вернуться в «большую власть» в 2014 и 2019 году, когда она баллотировалась на выборах президента Украины. Но сделать ей это не удалось. Пока.

Кто знает? Быть может, годы правления юмориста Владимира Зеленского пробудят тоску по прекрасной авантюристке с мужским характером и дипломом экономиста, которая, решая свои вопросы в борьбе за власть, не забывала и о народе, сделав, в сущности, для него много хорошего?

Поживём — увидим.