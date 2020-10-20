Путин и Макрон устроили переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Путин рассказал Макрону о шагах по предотвращению дальнейшей эскалации столкновения в Нагорном Карабахе, а также о возобновлении переговоров для решения проблемы в этом регионе.

Также лидеры России и Франции подтвердили готовность придерживаться тесной координации Москвы и Парижа как сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН.

Также российский президент выразил соболезнования Макрону из-за недавнего убийства учителя, которому отрезали голову после демонстрации карикатур на пророка Мухаммада, передаёт РИА «Новости».