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Путин и Макрон устроили переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе

Антон Мельников
20 октября, 2020 19:46
1 мин
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Youtube / RT на русском

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Путин рассказал Макрону о шагах по предотвращению дальнейшей эскалации столкновения в Нагорном Карабахе, а также о возобновлении переговоров для решения проблемы в этом регионе.

Также лидеры России и Франции подтвердили готовность придерживаться тесной координации Москвы и Парижа как сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН.

Также российский президент выразил соболезнования Макрону из-за недавнего убийства учителя, которому отрезали голову после демонстрации карикатур на пророка Мухаммада, передаёт РИА «Новости».

темы
Владимир Путин
Франция
Эммануэль Макрон
Нагорный Карабах
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