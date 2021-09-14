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Политика
Путин и Лукашенко созвонились в продолжение прошедших 9 сентября переговоров
14 сентября, 2021 13:35
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President.gov.by
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились. Совсем недавно - 9 сентября - главы государств провели очную встречу в Москве.
Сегодняшние телефонные переговоры - продолжение состоявшейся встречи, говорится на сайте Кремля. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие, проходящие учения «Запад-2021». В разговоре был затронут афганский вопрос.
Напомним, Путин и Лукашенко 3,5 часа разговаривали в Москве. По итогам Лукашенко заявил, что российский лидер встретится с ним еще не один раз. Ближайшая встреча - 15 октября.
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