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Политика
Путь домой. Российские дипломаты спецбортом вылетели из Праги в Москву
29 мая, 2021 16:07
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MIT Russia/Global Look Press
Спецборт с первой группой сотрудников российского посольства, попавшими под сокращение штата диппредставительства, покинул чешскую территорию и вылетел из Праги в Москву.
«Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства России в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии», - сообщил пресс-секретарь посольства.
Вторая группа сотрудников отправится домой 31 мая, в понедельник. На этом процесс приведения штата посольства России в паритетное соответствие со штатом дипломатической миссии Чехии в Москве закончится, пишет ТАСС.
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