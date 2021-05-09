«Пусть хоть дедушка прогуляется». На «Бессмертном полку» заметили портрет деда Зеленского

Политика

В Донбассе участница акции «Бессмертный полк» прошла с портретом деда президента Украины Владимира Зеленского Семена.

«Пусть хоть дедушка прогуляется в «Бессмертном полку», пока его внук устраивает шабаш СС «Галичина» посреди Киева», - сказала Елена Монтян.

Семен Зеленский во время войны был награжден двумя орденами Красной Звезды. В том числе за то, что зимой 1944 года отбил атаку противника за селом Александровка и занял трофейный склад.

В прошлом году Зеленский выложил на Facebook пост о своем деде. Тогда он посетил его могилу и назвал деда одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов, пишет РИА «Новости».