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Политика
«Пусть хоть дедушка прогуляется». На «Бессмертном полку» заметили портрет деда Зеленского
9 мая, 2021 13:01
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APUkraine/ twitter.com/Global Look Press
В Донбассе участница акции «Бессмертный полк» прошла с портретом деда президента Украины Владимира Зеленского Семена.
«Пусть хоть дедушка прогуляется в «Бессмертном полку», пока его внук устраивает шабаш СС «Галичина» посреди Киева», - сказала Елена Монтян.
Семен Зеленский во время войны был награжден двумя орденами Красной Звезды. В том числе за то, что зимой 1944 года отбил атаку противника за селом Александровка и занял трофейный склад.
В прошлом году Зеленский выложил на Facebook пост о своем деде. Тогда он посетил его могилу и назвал деда одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов, пишет РИА «Новости».
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