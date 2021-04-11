Алексей Пушков: Провокация - лучший друг украинских властей и их главный инструмент

Политика

Пушков: «Провокация - лучший друг украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом»

Российский сенатор Алексей Пушков обвинил Киев в провокациях на Донбассе. Об этом политик рассказал в своем аккаунте в Twitter.

Пушков считает, что провокации выгодны именно Украине, а не России, как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Именно Киеву нужны провокации в Донбассе, чтобы «продавать» свою роль «передового борца» с Россией западному альянсу в обмен на военную помощь и финансовые вливания. Провокация — лучший друг киевских властей», - написал Пушков.

Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Великобритании с Домиником Раабом, на встрече политики обсудили ситуацию на востоке Украины. Американская сторона выразила полную поддержку Киеву, обвинив Россию в провокациях, пишет агенство URA.RU.