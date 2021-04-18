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Политика
Пушков дал совет Госдепу США по поводу ответа на контрсанкции: «Лучше не отвечать»
18 апреля, 2021 10:14
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Российский сенатор дал совет Госдепу США по поводу ответа на контрсанкции
Американскому правительству не стоит вводить новые санкции в отношении России, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Госдепу, оставившему за собой право ответить на контрмеры России, лучше не отвечать», - сказал он.
Политик заметил, что сотрудникам ведомства нужно помнить о заявлении президента США Джо Байдена о стремлении Вашингтона к деэскалации. В противном случае саммит, который должен пройти в ближайшее время, может не состояться.
Ранее сообщалось о введении новых санкций за якобы вмешательство России в американские выборы. По указу Байдена ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц, пишут РИА «Новости».
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