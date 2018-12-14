Психологические атаки Михаила Ходорковского
Психологические атаки Михаила Ходорковского

«Ёшкин крот» против россиян

Польский писатель XIX века Кароль Бунш как-то заметил, что «легче обмануть толпу, чем одного человека». Восприимчивость к внушению - самый опасный и самый существенный признак психологии масс.

Людям можно внушить чувство обожания, подчинения или готовности пожертвовать собой. Такой эффект психологического заражения основан на склонности людей к подражанию, меняющей как мышление, так и поведение нормального человека.

«Стадо баранов» мыслит образами и не способно к анализу ситуации. Иллюзии подменяют реальность. Так управляют воображением толпы, по мнению французского социолога Гюстава Лебона.

Этим сейчас занимаются в России либеральные пропагандисты, считающие российских пользователей социальных сетей как минимум глупцами. Цели, которые они преследуют, легко угадываются: создание интернет-толпы, которую можно использовать, натравливать на политических противников.

Подобная схема задействована беглым олигархом Михаилом Ходорковским, создавшим информационный канал «Ёшкин крот».  Число подписчиков на канал в Facebook составляет около 370 тысяч человек, а в Twitter – 21 тысячу. По совокупности численность читателей канала составляет 400 000 человек.

Ходорковский не скрывает тот факт, что «Ёшкин крот» принадлежит именно ему. Цветовая гамма логотипа канала – черно-желто-белая, как и у прочих информационных проектов олигарха. Также имеются ссылки на сайт mbk.news и плашка на заглавной картинке в Twitter «проект МБХ медиа».

Чем занимается канал Ходорковского? Искажает реальность и создает ложные образы из нужных словесных формул. Своего рода комиксы в социальных сетях, в которых высмеивается Россия, ее граждане и власть.

Ссылки на факты отсутствуют, как и логика. Главное – обличить «путинскую Россию», раскритиковать любую, даже самую положительную инициативу власти, подтолкнуть российское общество к выражению возмущения.

На канале «Ёшкин крот» с этой целью публикуют карикатуры, картинки с бросающимися в глаза цифрами типа «миллионы-триллионы», с потолка взятыми процентами, нелепыми сравнениями. К примеру, трудно уловить связь между зарплатами в России и Южной Корее и «посадками коррупционеров».

Картинки публикуются по одной причине: не надо делать ссылки на источник информации. Пользователь Рунета должен поверить им на слово, принять наглую ложь Ходорковского за истину в последней инстанции.

Последняя картинка идеально характеризирует работу канала с его попытками манипулировать общественным мнением, непроверенными фактами и цифрами, тенденциозными сравнениями и броскими карикатурными образами. Ходорковский считает россиян дурачьем, которое поверит в любую ложь и выполнит все команды.

Теги:
Места: Россия
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