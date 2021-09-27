Прозрачные выборы – угроза для страны: организация наблюдателей признана нежелательной в РФ
Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) признана нежелательной на территории РФ. Соответствующее решение вынесла российская Генпрокуратура.
«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) (»Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами«)», - заявило ведомство.
По мнению Генпрокуратуры, деятельность этой организации несёт угрозу безопасности и основам конституционного строя РФ.
Решение ведомства будет направлено в Минюст, который должен будет пополнить перечень нежелательных организаций, сообщает РИА «Новости».
ENEMO представляет из себя группу общественных организаций из 16 стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии. Организация подготовила не менее 180 тысяч наблюдателей и приняла участие в наблюдении за ходом 140 национальных выборов.