Проявление слабости: В Кремле отреагировали на санкции ЕС против друзей Лукашенко

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Если бы Евросоюз включил пока еще действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в свои санкционные списки, это бы лишило Европу любых контактов с республикой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, попадание в какие-то санкционные списки высшего руководства страны или главы государства, конечно, означало бы исключение возможности любых контактов с этой страной. Безусловно, это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Белоруссией, в том числе, в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны», — цитирует помощника главы РФ «Интерфакс».

Песков отметил, что Россия, всё же, выступает против санкционной политики и считает это проявлением слабости.

Ранее власти 27 европейских стран составили санкционный список из-за фальсификации результатов выборов в Беларуси и насилия в отношении мирных протестующих. Известно, что самого Лукашенко там нет, однако огранчения коснутся порядка 40 его сторонников.